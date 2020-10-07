أبرزها النفط.. عدة أسباب تدفع نظام الأسد لعدم ترسيم الحدود مع لبنان

عرضت صحيفة "الشرق الأوسط" الأسباب التي تدفع نظام الأسد لإبقاء الحدود اللبنانية السورية على وضعها الراهن، بعيدًا عن مناقشة مصير "مزارع شبعا" المتنازع عليها بين البلدين

ورأت الصحيفة أن نظام الأسد يمتنع عن ترسيم الحدود بين البلدين، نتيجة استخدام المنطقة في تهريب المحروقات من لبنان باتجاه سوريا، وهو ما يشكل متنفسًا للنظام في ظل أزمته الاقتصادية.

وأشارت إلى أن لبنان يعاني أصلًا من هذه المشكلة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الخزينة اللبنانية، من خلال المصرف المركزي اللبناني.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن كيانات لبنانية من منطقة البقاع تقوم على عمليات التهريب للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية "قيصر".

ووفقًا لما سبق لا يوجد مصلحة لنظام الأسد بترسيم حدوده مع لبنان للحفاظ على ذلك المكسب الذي يساهم بالتخفيف عن النظام من أعبائه، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير أن نظام الأسد يصر على الاحتفاظ بمزارع شبعا كورقة لإلحاقها بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان، كما ستساهم تلك الورقة بأنها ستساعد النظام على حجز مقعد يساعده في مفاوضاته مع الكيان الإسرائيلي في حال حصلت.

وتعتبر مزارع شبعا أراضٍ تابعة للبنان منذ اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين سنة 1923، من خلال المفاوضات التي جرت يومها بين الاحتلال البريطاني والفرنسي، لكن مشكلة تبعيتها لم تحسم حتى هذه الأيام، إذ لا تزال موضع خلاف بين سوريا ولبنان.