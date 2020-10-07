من جديد.. هجوم يستهدف عدة مواقع للنظام شرقي حماة ووقوع قتلى من جنود الأسد

هاجمت خلايا مسلحة تابعة لتنظيم "الدولة"، مساء أمس الثلاثاء، مواقع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بريف حماة الشرقي، وأوقعوا العشرات من الميليشيات قتلى وجرحى.
وأكدت مصادر محلية أن خلايا التنظيم شنَّت هجومًا على مواقع النظام في قرى وادي العزيب وجبال التناهج وتونان ومحيط قرية الفاسدة التي شهدت قبل فترة مجزرة بحق عشرة مدنيين ارتكبتها الميليشيات الإيرانية.
وأضافت المصادر أن ما يزيد عن عشرة عناصر من قوات النظام والميليشيات المحلية التابعة له قُتلوا، وفر الباقون إلى المعسكرات المجاورة.
وأشارت إلى أن المعارك استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة، وتدخل على إثرها الطيران الروسي، وبعدها تراجع عناصر التنظيم من تلك المناطق.
الجدير بالذكر أن مناطق البادية السورية تشهد هجمات مستمرة ضد ثكنات عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، وسط عجز الطرفين عن إيجاد حل لوقف تلك الهجمات، رغم قيامهما بعملية تمشيط للبادية السورية.
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