أول رد تركي على تصريحات الأسد بخصوص نقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان

ردّت تركيا على تصريحات أدلى بها رأس النظام "بشار الأسد"، والتي اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم تنظيمات إرهابية.

جاء ذلك على لسان أوزتورك يلماز، عضو البرلمان التركي عن حزب "الشعب" المعارض، الذي أكد لوكالة "نوفوستي" الروسية أن تصريحات بشار الأسد نابعة من كراهية شخصية للرئيس "أردوغان".

ورأى "يلماز" أن الأسد يريد عبر تصريحاته -التي لا تحمل أي قيمة- أن يلحق الأذى بالرئيس التركي في كل المناطق التركية، وأن كلامه لا يتعدى كونه أداة دعائية.

وأشار إلى أن لبلاده حقوقًا ومصالح في أذربيجان وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان الأسد اتهم -في تصريحٍ لنفس الوكالة الروسية-، أمس الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان​، بدعم التنظيمات الإرهابية والوقوف وراء تصعيد الصراع في إقليم "قره باغ" وسوريا وليبيا.

واتهم تركيا بنقل مقاتلين سوريين إلى منطقة الصراع في "ناكورني قره باغ" بقوله: "أحيانا ربما لا توجد أدلة ولكن ثمة هناك قرائن على ذلك، ونستطيع تأكيد هذا".

الجدير ذكره أن يوم أمس الثلاثاء، شهد تصعيدًا من قِبل نظام الأسد ضد تركيا على مستويين، أحدهما كلامي صدر عن الأسد بتصريحاته السابقة، والآخر على الأرض، بإعطاء الأوامر لأنصار وأعضاء حزب "البعث" بمهاجمة نقاط تركية بريف حماة.