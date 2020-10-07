حوادث مروعة وانتزاع أعضاء.. فوضى أمنية عارمة تشهدها مناطق سيطرة الأسد

تشهد مناطق سيطرة الأسد، هذه الأيام فوضى أمنية عارمة، وازديادًا في وتيرة الجرائم وأعمال الخطف بقصد طلب الفدية والسلب والسرقة.

فقد تناقلت شبكات محلية تفاصيل جريمتين مروعتين، حدثتا في منطقتي صحنايا والغزلانية، بحق طفل ورجل في ريف دمشق.

وبحسب المصادر، قام مجهولون بخطف طفل في منطقة صحنايا، يبلغ 12 سنة، وهو من مواليد مدينة البوكمال شرقي دير الزور، ويعمل بمحل قصابة.

فبينما كان في طريقه إلى مكان عمله قامت العصابة بخطفه، ثم رموه بعد مدة قصيرة بعد أن أخرجوا أعضاءه، حيث عثر الأهالي على جثته مرمية ومنزوعة الكليتين.

فيما وقعت الجريمة الأخرى بحق شاب يعمل سائقًا على سيارة "تكسي"، قتل بطلق ناري، وذلك بعد أن نقل بسيارته ثلاثة أشخاص يرتدون لباسًا عسكريًا مموهًا بمنطقة الغزلانية في ريف دمشق.

وتم الحصول على تلك المعلومات التي تتعلق بالأشخاص القتلة عن طريق الضحية، الذي لم يمت على الفور، بل تم إسعافه إلى المستشفى، فأخبر الشخص الذي أسعفه بما جرى معه وفارق الحياة.

وفي سياق متصل، انتشرت ظاهرة السرقة بشكل كبير ليلًا وفي وضح النهار ببلدات ريف دمشق، وخصوصًا في الغوطة الشرقية.

وسُجلت خلال الأيام الماضية حوادث سرقة حقائب نسائية من النساء في الشوارع، وجرت إحداها في بلدة كفربطنا.

وتعرضت بلدة جسرين في غوطة دمشق لعشرات حالات السرقة، كان آخرها لامرأة مسنة تقيم لوحدها في منزل قريب من المسجد العمري، دخل عليها لصوص وسرقوا مجوهراتها وأموالها، بحسب شبكة "SY24".

وتعاني المناطق السورية التي خضعت لسيطرة الأسد بالقوة العسكرية أو عن طريق المصالحات إهمالًا كبيرًا من قِبل حكومة الأسد، في الجوانب الخدمية والأمنية، وهو ما ولّد حالةً من الفوضى ضمن تلك المناطق.