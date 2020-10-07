رغم التهديدات الأمريكية.. "فورين بوليسي": نظام الأسد يسعى لاستعادة ترسانته الكيماوية

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان "سوريا لا تزال تحاول استخدام الأسلحة الكيماوية"، عن سعي نظام الأسد إلى ترميم واستعادة ترسانته من الأسلحة الكيماوية.



وأوردت المجلة في تقريرها بأن "إدارة ترامب قالت في تقرير إلى الكونجرس هذا العام إن سوريا تواصل الحصول على مكونات لأسلحتها الكيماوية وبرامجها الصاروخية".

وأضافت: "حيث يسعى نظام بشار الأسد إلى استعادة القدرات التي تآكلت بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان والضربات الجوية الأمريكية المتتالية".



كما ذكرت المجلة أنه "بالرغم من الانتهاء من تدمير منشآت إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية السورية المُعلن عنها، يواصل نظام الأسد السعي وراء الأسلحة الكيماوية واستخدم الكلور والسارين في عدد من المناسبات على مدار النزاع".



هذا وأكدت المجلة بأنها حصلت على وثيقة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس هذا العام، جاء فيها "نعتقد أن نظام الأسد يسعى إلى إعادة تأسيس قدرات إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التي فقدها خلال النزاع، وما زلنا نرى نشاط مشتريات سوري لدعم برامج الأسلحة الكيماوية والصواريخ".



الجدير بالذكر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين في الغوطة وخان شيخون وفي عدة مناطق أخرى بحلب وإدلب وحماة ودمشق، وأسفر ذلك عن وقوع مئات الضحايا بينهم أطفال ونساء، حيث لم تتخذ الجهات الدولية أي إجراءات جدية وفعالة ضد الأسد لإيقاف هذه الجرائم الشنيعة.