الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها وسط توتر مع أمريكا

هوت الليرة التركية إلى قاع قياسي غير مسبوق في تاريخها أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من عقوبات أمريكية ضد أنقرة.

وسجلت الليرة التركية 7.8791 للدولار الواحد بحلول الساعة الـ 1:05 بتوقيت غرينتش، بنسبة انخفاض بلغت أكثر من واحد بالمئة وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في تاريخها.

ويأتي هذا على خلفية زيادة المخاوف من فرض واشنطن عقوبات على تركيا بعد أنباء عن أن الجيش التركي حرك منظومة "أس400" الدفاعية الروسية إلى ولاية سينوب على البحر الأسود بهدف إجراء تدريبات على تفعيلها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء: "إننا على علم بورود هذه التقارير، وما زلنا نعارض بشكل قاطع شراء تركيا لمنظومة "أس400".

وأضاف أن واشنطن قلقة للغاية بشأن التقارير التي تفيد بأن تركيا تواصل جهودها الرامية إلى بدء تشغيل "أس400".

وفي كانون الأول/ ديسمبر/ 2017، وقعت تركيا مع روسيا على اتفاقية توريد "أس400"، الأمر الذي آثار حفيظة واشنطن وطالبت أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بفرض عقوبات على الأخيرة.

وخسرت الليرة التركية نحو 22% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام، "وأصبحت واحدة من أسوأ الأسواق الناشئة أداء في العالم".