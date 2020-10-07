"حكاية وجع" عن طفل سوري نازح: "عم لقط نايلو بـ3 ليرات في اليوم حق ربطة خبز"! (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوري نازح تحت عنوان "حكاية وجع" وهو يشرح معاناته للحصول على ربطة خبز يومية لأسرته.
وذكر الطفل في الفيديو الذي وثقه الصحفي محمد بلعاس، ونشره على صفحته في "فيسبوك"، أنه يعمل في جمع "النايلو وعلب البيبسي الفارغة" لتحصيل 3 ليرات تركية في اليوم.
وأكد الطفل السوري النازح في الشمال السوري، أن والدته تعمل أيضًا في "جمع النايلو"، لافتًا إلى أن بيتهم لم يعرف "البطاطا والغاز" منذ 3 أشهر بسبب سعرها المرتفع.
ولفت الطفل، إلى أنه في حال توفر خبز لديهم، يقوم بشراء "كيلو بندورة بـ3 ليرات تركية" بدلًا من شراء ربطة خبز أخرى، مؤكدًا أن "الفقر الأسود" هو الذي أودى بهم إلى هذا الحال.
وأثار المقطع حالة من التعاطف على مواقع التواصل، وسط مطالبات من الناشطين للجمعيات الخيرية بالبحث عن مثل هذه الحالات لتقديم الدعم لها.
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