اشتباكات مسلحة بسبب البنزين في ريف درعا توقع خسائر

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ريف درعا شهد، اليوم الأربعاء ،اشتباكات مسلحة وإطلاق نار عشوائي أمام أحد الكازيات، مما أدى إلى إصابة شاب بجروح.



وأوضحت المصادر بأن الاشتباكات دارت أمام كازية في مساكن جلين غرب درعا وذلك بسبب حدوث ملاسنات كلامية بين شخصين أثناء انتظار دورهم للحصول على مادة البنزين.



وذكرت المصادر بأن الشاب الذي أصيب بجروح يدعى "عيسى العيد" وهو ينحدر من قرية خربة قيس قرب بلدة المزيريب بدرعا، ويعمل في الكازية التي حدث فيها الاشتباك.



هذا وأكدت المصادر بأن أن محطات الوقود في درعا تشهد ازدحامًا كبيرة إلى الآن بالرغم من وصول باخرة نفط إيرانية إلى سواحل طرطوس بالتزامن مع إعادة تشغيل مصفاة بانياس.



وأشارت المصادر إلى حدوث مشاجرات وملاسنات بشكل مستمر بين الأهالي وعاملين ضمن الأمن العسكري من أبناء بلدة مزيريب أثناء الانتظار في محطة وقود بالبلدة، وصلت في بعض الأحيان إلى الاشتباكات بالأسلحة البيضاء تارة وبالأسلحة النارية تارة أخرى، حيث قام أحد عناصر الأمن العسكري ذات مرة بإطلاق النار على إحدى مضخات البنزين وتعطيلها نهائيًا.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية بالتزامن مع انتشار واسع لفيروس كورونا وسط تكتم من إعلام الأسد، هذا الأمر ولد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الأهالي هناك، خاصة مع تفاقم أزمة المحروقات والخبز في الآونة الأخيرة.

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