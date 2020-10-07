كشفت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن قرار عاجل من "البرلمان التركي" بشأن تواجد القوات المسلحة في سوريا والعراق.

وبحسب الوكالة؛ فإن البرلمان التركي وافق على طلب الرئاسة التركية بتمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.

وأشارت الوكالة الرسمية التركية، إلى أن قرار التمديد يهدف "للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

وسبق أن صادق البرلمان التركي أمس على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عامًا إضافيًا.

جدير بالذكر أنه في 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.