بعد عودته من ليبيا إلى دمشق.. روسيا تتخلى عن مرتزقة سوريين جندتهم لصالح "حفتر" 

كشفت مصادر، أن القوات الروسية تنصلت من التزاماتها التي وعدت بها المرتزقين السوريين الذين جندتهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات "خليفة حفتر".

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن أحد العناصر العائدين من ليبيا، أن المقاتلين الذين جندتهم روسيا ونقلتهم إلى ليبيا في شهر حزيران الماضي عادوا صباح أول يوم من الشهر الجاري وذلك بعد أن قضوا 3 أشهر في ليبيا، مؤكدا أن الروس لم يفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسوية أوضاعهم الأمنية.

وأشار العنصر إلى أن كل العائدين من ليبيا يحملون بطاقة "أصدقاء روسيا" تم منحهم إياها من قبل مركز المصالحة الروسي، حيث تمكنهم هذه البطاقة من عبور حواجز ميليشيات النظام دون أي مساءلة، إلا أن العنصر أبدى تخوفه من إمكانية سحب هذه البطاقة منهم.

وذكر العنصر أن عددا من الأشخاص قرروا البقاء في ليبيا وفضلوا القتال في صفوف ميليشيات حفتر على العودة إلى مناطق الأسد خوفًا من اعتقالهم أو ملاحقتهم أمنيا، خاصة بعد قيام القوات الروسية بإعادة عنصرين إلى دمشق وزجهما في معتقلات المخابرات الجوية.

وأوضح العنصر بأن سبب إعادة هذين الشخصين إلى دمشق وزجهما في السجن يعود إلى نشوب شجار بينها وصل إلى حد الاشتباك بالأيادي، للتدخل القوات الروسية وتفرض عليهما العقوبات آنفة الذكر.

كما لفت العنصر إلى أن روسيا مارست نوعا من النصب والاحتيال بحقهم حيث تتعمد تسليم رواتبهم لذويهم في دمشق بالليرة السورية، فأصبح الراتب بذلك 450 دولار بعد أن كان 1000 دولار بحسب العقد، وذلك بسبب فرق صرف الليرة السورية في مصارف الأسد، هذا الأمر دفع بعدد من العناصر إلى استلام راتبهم في ليبيا.

وأكد العنصر بأنه ورفاقه تعرضوا لعمليات سرقة من قبل العناصر الروس الذين يتولون حراسة المعسكر الذي يقيمون فيه وذلك أثناء تفتيشهم لأغراضهم بحثا عن الهواتف بهدف مصادرتها بحكم منع استخدامها.

يذكر روسيا قامت في وقت سابق بتجنيد العشرات من أبناء الغوطة ودرعا والسويداء والقامشلي للقتال في صفوف ميليشيات حفتر بليبيا، مقابل مبالغ مالية ووعود بتسوية أوضاعهم، يشار إلى أن المرتزقة السوريين والروس ارتكبوا جرائم دموية بحق الشعب الليبي أثناء قتالهم لصاح خليفة حفتر.