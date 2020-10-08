الجيش التركي يستهدف النظام السوري بسراقب

دوت الخليج :- أفادت مواقع سورية معارضة، صباح الأحد، بأن الجيش التركي المتمركز جنوبي إدلب، قام باستهداف مواقع للنظام السوري، بقذائف المدفعية والصواريخ في مدينة سراقب.

وأكدت أن الاستهدافات التركية، جاءت بعد قصف للنظام السوري لمناطق عدة جنوبي إدلب، لا سيما في جبل الزاوية.

وكانت قوات النظام السوري، قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي فليفل والفطيرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب منذ فجر اليوم الأحد.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال السبت، إن الوجود التركي الفاعل في سوريا "سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

وجدد أردوغان رفض تركيا المطلق "لأي خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية".

وقال: "إن تركيا ستواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكن العداء لإدلب وشعبها".

وتقع إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تشكلت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة.

وأدى تدفق المدنيين النازحين لإدلب إلى زيادة عدد سكانها إلى حوالي 4 ملايين في السنوات الأخيرة.

عربي 21