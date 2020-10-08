أردوغان يعلن موعد انسحاب القوات التركية من سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الخميس، موعد انسحاب القوات التركية من سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول"تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد سننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد ساعات من موافقة البرلمان التركي على طلب الرئاسة التركية بتمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن قرار التمديد يهدف "للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

ويذكر أن تركيا شنت عدة عمليات عسكرية في سوريا الأولى درع الفرات في عام 2016 التي دخلت فيها الدبابات التركية الأراضي السورية لأول مرة من عام 2011، فعملية غُصن الزيتون في 2018 التي هدفت إلى إنهاء وجود الميليشيات الكردية الانفصالية في مناطق الحدود بين البلدين، ثم عملية درع الربيع في مارس 2020 ضد قوات الأسد في إدلب.