مدني سوري في دمشق يتقمص شخصية شرطي مرور وينهب أموال السائقين

تقمص مدني سوري شخصية شرطي مرور في مدينة دمشق، حيث قام بارتداء اللباس الخاص بالشرطة والوقوف في إحدى النقاط الهامة بمنطقة البرامكة. وأفادت مصادر محلية أن الشخص المذكور وقف عدة ساعات وقام بإيقاف عدد من السيارات وأخذ منهم مبالغ مالية تحت حجج متعددة؛ بدعوى مخالفتهم لقوانين السير. وفي هذا الصدد؛ نشرت وسائل إعلام موالية خبرًا مفاده أن قوات الأسد ألقت القبض على شخص متورط بتقمص شخصية شرطي المرور، بعد وصول عدة تبليغات بشأنه. واعترف الشخص أنه أقدم على ابتزاز السائقين وبأنه تقاضى مبالغ مالية منهم بحجة ارتكابهم مخالفات مرورية. ولاقت الحادثة سخرية واسعة بين السوريين، الموالين منهم والمعارضين، الذين اعتادوا على دفع الرشاوي لشرطة المرور وغيرهم من أجهزة أمن النظام التي تبتز السوريين بالمال، حيث علق أحدهم: "عادي جدًا ليش الاستغراب بالموضوع شرطي المرور حرامي بشكل قانوني وهاد المزيف حرامي بشكل غير قانوني لهذا وجب التنويه وشكرًا". وعلق آخر "ينتحل شخصية وزير بيقبض أكتر والله أنو درويش يلا هلئ بخلصولو يلي طالعون وبيتقاسموهون وفضوها سيرة". فيما تحدث آخر عن فساد جهاز الشرطة قائلاً: "وقت تفوت تعمل ضبط شرطة بالمخفر والحق معك وما بفلتوك غير بحق فطور على قولتهون ب5000 ليرة هدول نظاميين ولا مزيفين؟". يذكر أن أجهزة الأمن والشرطة لدى نظام الأسد باتت معروفة عند السوريين بفسادها، وأصبح القاصي والداني منهم يعلم أن جميع الضباط والعسكريين والأمنيين لدى الأسد يمكن شراء ضمائرهم بالمال.

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