فجر رأس النظام السوري بشار الأسد مفاجأة بشأن التواجد العسكري الإيراني على الأراضي السورية، خلال تصريحات أدلى بها لوكالة روسية. ونفى الأسد في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أي تواجد للقوات الإيرانية داخل الأراضي السورية، مدعيًا أنهم متواجدون بصفة مستشارين فقط. وأكد أنهم يدعمون سوريا عبر إرسال الخبراء العسكريين ويعملون مع قواته على الأرض، ويتواجدون مع جيشه، بحسب تعبيره. وأعلن رأس النظام أن هناك نقاط تحول رئيسية شهدتها الحرب سورية، وأن تلك الحرب لم تنته بعد، وتفاخر بانتصارته التي حققها بدعم روسي مطلق. الجدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية باتت تمتلك مناطق نفوذ واسعة ضمن الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الأسد، وذلك على مرأى القوات الإسرائيلية التي توجه الضربة تلو الأخرى لمواقع تلك الميليشيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشار الأسد يفجر مفاجأة بشأن التواجد الإيراني في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.