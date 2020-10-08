قتلى للنظام بالعشرات جرى تشييعهم في مدينة حمص .. فأين قتلوا ؟

نشرت صفحات موالية لنظام الأسد صورًا لتشييع العشرات من الجنود لقوا حتفهم على جبهات إدلب وبادية محافظتي حماة وحمص. وظهر في الصور أكثر من ثلاثين تابوتًا بعضها لأشخاص مجهولي الهوية، حسبما نشرت صفحة "حزب البعث العربي الاشتراكي"، فرع حمص. وجرى التشييع، صباح اليوم الخميس، بحي الزهراء في مدينة حمص، بحضور عدد كبير من الشخصيات التابعة لحزب البعث وبعض ضباط وعناصر قوات الأسد. وكانت مصادر محلية تحدثت عن مصرع ما يزيد عن ثلاثين عنصرًا من قوات النظام، أمس الأربعاء، في منطقة وادي العزيب والفرقلس والفاسدة بريفي حماة وحمص، إضافة لمقتل عدد من الجنود جنوبي إدلب، بينهم ضابط ومجندان روسيان. وتعاني قوات الأسد من نقص كبير في العنصر البشري نتيجة خسائرها الكبيرة التي منيت بها خلال سنوات الحرب الطويلة، حيث لا تزال تُستنزف في كثير من المواقع، وخصوصًا على جبهات ريف إدلب، خلال استهداف مواقعها بالصواريخ والمدفعية من قبل فصائل الثورة، وعبر قنص عناصرها بشكل يومي.

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