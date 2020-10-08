شهدت مدينة درعا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدة اغتيالات وتفجيرات بحق عناصر من قوات الأسد والأفرع الأمنية التابعة له. فقد انفجرت عبوة ناسفة، منتصف الليلة الماضية، في حي السبيل بمدينة درعا بسيارة المتطوع لدى الأمن العسكري "أيسر نصر الحريري"؛ ما أدى لإصابته إصابة بليغة أدت إلى مقتله بعد بضع دقائق. وأكدت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا بالرصاص قيادياً لإحدى الميليشيات العاملة مع الأمن العسكري يدعى "يوسف مسالمة"؛ على طريق نصيب - درعا البلد، ما أدى لمقتله على الفور. سبق ذلك قيام مسلحين باستهداف المدعو "محمد عمر أبو سويد" بالرصاص، وهو أحد عناصر فرع المداهمة 215 التابع للأمن العسكري. وبحسب ناشطين في المنطقة فإن أصابع الاتهام فيما يتعلق بعمليات التصفية التي تستهدف عناصر النظام و المصالحات في الفيلق الخامس تتجه للميليشيات الإيرانية و ميليشيا حزب الله اللبناني. الجدير ذكره أن المناطق الجنوبية من سوريا عمومًا ودرعا خصوصًا تشهد عمليات اغتيال وتفجيرات متواصلة تستهدف عناصر من قوات النظام والمصالحات التابعة للفيلق الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبح الاغتيالات والتفجيرات يطارد عناصر النظام في درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.