أحد عناصر ميليشيات الأسد يرتكب مجزرة في حفل زفاف بحماة

أفادت صفحات إعلامية موالية بأن أحد عناصر ميليشيات نظام الأسد تسبب في حدوث مجزرة بحفل زفاف في ريف حماة.



وقالت الصفحات الموالية قتل شخصين وأصيب 4 آخرين بجروح جراء إطلاق النار في الهواء بطريقة عشوائية من قبل أحد عناصر قوات النظام.



وأضافت بأن إطلاق النار العشوائي تسبب في انقطاع كبل كهرباء توتر عال وسقوطه على المدعوين مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.



تجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام السوري تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، حيث أن ميليشيات الأسد وشبيحته يتصرفون كما يحلوا لهم دون أي مساءلة، ويتسلطون على رقاب المدنيين هناك.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تمر بأزمة خبز ومحروقات خانقة، وسط عجز تام من قبل النظام في معالجة هذه الأزمة التي تزامنت مع انتشار واسع لفيروس كورونا.

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