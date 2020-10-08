قراءة أقامت مديرية الأوقاف في مدينة إدلب ملتقى دعوي في مسجد سعد بن ابي وقاص للإعلان عن نتائج المسابقة الإلكترونية التي نظمتها المديرية وبلغ عدد المشتركين 120000 ألف مشترك من عموم المناطق المحررة وتم الإعلان عن النتائج والفائزين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج مسابقة " إنه رسول الله " من خلال ملتقى دعوي في مدينة إدلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.