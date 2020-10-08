على طريقة ميليشيات الأسد وداعش.. سوري في تركيا يعري زوجته ويعذبها ويقتلع أظافرها (فيديو)

انتهج لاجئ سوري في تركيا، طريقة ميليشيات الأسد وتنظيم داعش في تعذيب زوجته، على مدار خمسة أيام، بعد أن قام بتعريتها وضربها بعنف واقتلاع أظافرها بكماشة.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "Haberler" التركي، لحظة نقل الزوجة إلى مشفى "بالكلي غول" الحكومي، بعد تحريرها من شقتها التي حولها الزوج إلى سجن يشبه سجون الأسد.

وتعود التفاصيل التي وقعت في ولاية "أورفا" إلى إبلاغ الجيران عن سماع صرخات امرأة، لتتجه وتكسر المنزل، وتجد الزوجة "م.ن" عارية وفي حالة يرثى لها.

وأكدت مصادر تركية، أن المتهم السوري "ي .أ" اقتلع أظافر زوجته بالكماشة وهي نصف عارية في الغرفة التي سجنت بها، وكانت وعليها آثار التعذيب التي تعرضت له.

وتبيَّن في المستشفى بعد الكشف على المواطنة السورية من خلال صور الأشعة أنها تعرضت إلى كسور في الجمجمة ورضوض وتشوهات في أنحاء مختلفة من جسدها.

وتمكنت قوات الشرطة التركية من إلقاء القبض على المواطن السوري جراء فعلته الشنيعة، وسط تحقيقات جري معه لمعرفة ملابسات ما حدث.