هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.9423 للشّراء، 7.9492 للبيع. اليورو = 9.3511 للشّراء، 9.3614 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.2800 للشّراء ، 10.2913 للبيع. الريال السعودي = 2.1148 للشّراء، 2.1165 للبيع. الدينار الأردني= 11.0748 للشّراء، 11.1665 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0063 للشّراء، 0.0063 للبيع

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