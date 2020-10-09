سعر جديد لليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية

سجلت الليرة السورية، اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، وذلك بعد تذبذبٍ ما بين الانخفاض والارتفاع، خلال الأيام الماضية. 1 دولار أمريكي = 2270 ليرة للشّراء، و2300 للبيع. 1 يورو = 2664 ليرة للشّراء، و2704 للبيع. 1 ليرة تركية = 284 ليرة للشّراء، و290 للبيع. 1 دينار أردني = 3205 ليرات للشّراء، و3255 للبيع. 1 ريال سعودي = 603 ليرات للشّراء، و614 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2260 ليرة للشّراء، و2290 للبيع. 1 يورو = 2653 ليرة للشّراء، و2693 للبيع. 1 ليرة تركية = 283 ليرة للشّراء، و289 للبيع. 1 دينار أردني = 3191 ليرة للشّراء، و3241 للبيع. 1 ريال سعودي = 600 ليرة للشّراء، و611 للبيع. غرام عيار 18 = 105,336 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 122,819 ليرة سورية.

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