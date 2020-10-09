روسيا تتخذ إجراءً جديدًا في سوريا يعزز هيمنتها على المنطقة

اتخذت وزارة الخارجية الروسية قرارًا جديدًا يخص سوريا، لتعزير هيمنتها على المنطقة وإحكام سيطرتها على مفاصل نظام الأسد.
فقد أصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، قرارًا عين بموجبه مبعوثًا خاصًا له إلى سوريا يدعى "ألكسندر كينشاك".
ويشغل "كيشناك" منصب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، وكان سفيرًا سابقًا لروسيا في سوريا منذ العام 2014 وانتهاء بـ 2018.
وتأتي الخطوة الروسية في إطار تعزيز سيطرة موسكو على مفاصل النظام، حيث عينت قبل قرابة الخمسة أشهر مبعوثًا خاصًا للرئيس الروسي في سوريا.
كما شهدت الأيام الماضية تحركات روسية وعقد لقاءات مع مفاصل النظام الأمنية بغية وضعها تحت إشراف مباشر من روسيا، بدعوى التنسيق المتبادل.
الجدير بالذكر أن موسكو باتت تسيطر على أهم المفاصل الحيوية في سوريا، بدءًا بالسياسة والقرار العسكري والموانئ والمطارات والجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وانتهاءً بالأجهزة الأمنية.
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