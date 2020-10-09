إجراء أمريكي خطير شمال شرقي سوريا يستهدف تركيا

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءً خطيرًا في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا، يستهدف تركيا بشكل خاص.
فقد أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا لمدة عام؛ خلال بيان أصدره أمس الخميس.
وأوضح بيان البيت الأبيض أن القرار جاء نتيجة الوضع في سوريا وما أقدمت عليه تركيا من هجوم على مناطق في شمال شرقي البلاد.
ورأى البيان أن التصرفات التركية تقوض الحملة الهادفة لمحاربة تنظيم الدولة، وأنها تهدد المدنيين هناك وتشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.
وتأتي الخطوة الأمريكية بعد إجراء مماثل من قِبل تركيا، حيث فوض برلمان الأخيرة جيشها بتمديد إرسال قوات الجيش التركي عامًا إضافيًا في العراق وسوريا لمواجهة الهجمات الإرهابية، بحسب البيان.
الجدير ذكره أن أنقرة شنت عملية عسكرية انتزعت بموجبها مناطق واسعة من شمال محافظتي الرقة والحسكة من أيدي ميليشيا "قسد" المدعومة أمريكيًا، تخلل ذلك توسع روسي في تلك المناطق دون اعتراض يذكر من قبل القوات الأمريكية المتواجدة هناك.
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