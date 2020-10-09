بعملية خاطفة.. خسائر بالعشرات من قوات الأسد جنوبي إدلب

كشفت مصادر ميدانية عن خسائر كبيرة، منيت بها قوات الأسد على جبهات جنوبي إدلب، بعملية انغماسية نفذها جنديان انغماسيان على مرابض للمدفعية هناك.

وكشفت المصادر عن عملية نوعية نفذها عنصران من العصائب الحمراء التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" على مرابض للمدفعية التابعة لقوات الأسد في قرية جبالا جنوبي إدلب، والتي يوكل إليها استهداف قرى وبلدات جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأدت العملية لمقتل نحو 60 عنصرًا من قوات النظام، بينهم ضباط، وتدمير عدد من المدافع، فيما لم يتم الكشف عن مصير المهاجمَين أو وقت العملية بشكل دقيق.

ونعت صفحات موالية قبل نحو أسبوعين عشرات الجنود من قوات الأسد؛ معظمهم من مناطق الساحل السوري، قالت حينها إنهم قتلوا خلال تأدية واجباتهم على جبهات جنوبي إدلب.

وتشهد جبهات ريف إدلب والقرى القريبة منها قصفًا يوميًا من قِبل قوات الأسد، وهو ما يستدعي ردًّا من قِبل الفصائل الثورية، كما تحصل اشتباكات بين الحين والآخر تتسبب بقتلى في صفوف قوات النظام.