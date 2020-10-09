موقع أمريكي يكشف عن تغيرات سياسية قد تجبر الأسد على التفاوض مع إسرائيل

كشف موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي عن حقيقة تغير الظروف السياسية المحيطة بسوريا، والتي ستجعل "الأسد" مستعدًا لتقديم تنازلات للولايات المتّحدة الأمريكيّة وإسرائيل.

وأضاف التقرير أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين عرّت محور المقاومة، حيث بقي نظام الأسد صامتًا حيالها، وكأنه يقبل ضمنيًا بها.

وسجل الموقع غيابًا كاملًا للعبارات المنمقة التي يطلقها النظام خلال الهجمات الإسرائيلية عليه كعبارة "سنرد في الوقت والمكان المناسبين"، حتى أن إعلام نظام الأسد بقي صامتًا ولم يعلق على الحادثة كما جرت عادته.

وتساءل التقرير عن غرابة صمت النظام عن الحادثة، مرجعًا ذلك لتفكير بشار الأسد بإجراء صفقة مع إسرائيل بنفسه.

وتحدث الموقع خلال تقريره عن مدى الإفلاس الذي بلغه نظام الملالي، وعن مدى الاستنزاف الإيراني نتيجة العزلة الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس على نظام الأسد الحليف لإيران وبقية الميليشيات الشيعية التي انخفضت شعبيتها ضمن بلدانها.

ولم يستبعد الموقع أن تبدأ المفاوضات السورية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ورأى أنه من الغباء استبعاد طرح هذا الموضوع.

يذكر أن رأس النظام السوري بشار الأسد أبدى، أمس الخميس، خلال لقاء مع وكالة روسية استعداده للتفاوض مع إسرائيل شريطة عودة الأرض التي تحتلها من سوريا.