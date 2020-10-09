من جديد.. حرائق تلتهم منطقة الساحل السوري وتهدد سكان المنطقة

اندلعت حرائق جديدة، أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، في عدة أحراش من جبال الساحل السوري، في مناطق اللاذقية وطرطوس وبعض مناطق حمص، ووصلت بعضها إلى المنازل السكنية

ففي طرطوس اندلعت الحرائق منذ صباح البارحة قرب مشتى الحلو والبارقية بريف طرطوس الشرقي، حيث أعلنت صفحات موالية السيطرة على بعض تلك الحرائق، لكنها لم تتمكن من إخماد الحريق الرئيسي، وعرضت صورًا لسيارات ومنازل طالتها النيران.

وشهدت منطقة رسيون وحبيت وغولمسية ونجلر بالبودي قرب مدينة جبلة والحفة ومناطق قرب القرداحة تدعى كلماخو وبسيت وجبل العرين، بالإضافة لمنطقتي الدعتور وقمين الفاخورة حرائق ضخمة لم تستطع فرق الإطفاء السيطرة عليها.

أما في حمص، فتوزعت الحرائق في الريف الغربي بغابات جبل السايح وبلدة قرب علي، بحسب وسائل إعلام النظام.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة كهرباء اللاذقية أنه بسبب اندلاع عدة حرائق في ريف الجبال الساحلية ومنها ريف محافظة اللاذقية، قامت بفصل جميع مخارج الريف، وبالتالي قطع الكهرباء عن المناطق التي اندلعت حرائق فيها من الساعة الثانية بعد منتصف الليل من تاريخ اليوم الجمعة 9/10/2020، وذلك كخطوة استباقية حفاظًا على سلامة الشبكات الهوائية الكهربائية.

وقد جرت العادة في مناطق الساحل السوري أن يقوم رؤوس الميليشيات المحلية قبيل فصل الشتاء من كل عام بافتعال حرائق بقصد جمع الحطب وبيعه للتدفئة بحجة أنه عديم الفائدة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إحكام النظام السيطرة على حرائق ضخمة التهمت أجزاء واسعة من مناطق الساحل السوري، وتسببت بموجة نزوح نتيجة اقترابها من المناطق السكنية.