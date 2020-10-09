قرار تركي مهم للاجئين الفلسطينيين في سوريا

أصدرت الحكومة التركية قرارًا مهمًا يتعلق باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، والذي قد يخفف معاناتهم أثناء التنقل بين سوريا وتركيا.
وبحسب تجمع "مصير"، فإن الجهات الحكومية التركية وافقت على منح اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا -موطن لجوئهم الأول- إلى تركيا بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك).
وأضاف التجمع أن ذلك الإجراء جاء بعد سنوات من المطالبات بإجراء يخفف عن الفلسطنيين المهجّرين من سوريا إلى تركيا، معاناتهم في الحصول على أوراق رسمية، كالتي يحصل عليها السوريون.
وأوضح التجمع أن ذلك جاء نتاجًا لاجتماع عقدته الحكومة التركية مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية.
وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارًا مماثلًا يسهل على اللاجئين السوريين تجديد إقاماتهم دون اللجوء إلى قنصلية نظام الأسد في إسطنبول.
ويبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قرابة نصف مليون لاجئ بحسب "الأونروا"، ويتوزعون على عدة مناطق سورية، كان أضخمها في مخيم اليرموك، إلا أن نظام الأسد شرّد سكان المخيم خلال سنوات الثورة السورية واضطر قسم منهم للنزوح إلى الشمال السوري، وبعضهم لجأ إلى تركيا.
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