تحركات مريبة للميليشيات المدعومة روسيًا في دير الزور

كشفت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" عن وصول تعزيزات عسكرية لميليشيات النظام المدعومة روسيًّا، صباح اليوم الجمعة، إلى عدة مواقع في دير الزور.



وقالت المصادر إن تعزيزات العسكرية تابعة لميليشيا "لواء القدس" و"الفيلق الخامس" المدعوم روسيًّا، وصلت صباح اليوم إلى الميادين ومحكان والقورية بريف دير الزور.



وأوضحت المصادر بأن هذه التعزيزات مؤلفة من 10 سيارات عسكرية، 6 منها مزودة برشاشات ومدافع من نوع 23 و14.5 ملم، تحمل على متنها أكثر من 110 جنود.



وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية دفعت بتعزيزات عسكرية أيضًا إلى مدينة الميادين وقامت بتسيير دورية عسكرية في محيطها وعلى الطريق الدولي "الميادين-البوكمال".



هذا وذكرت المصادر بأن تعزيزات عسكرية مؤلفة من 26 سيارة رباعية الدفع تابعة لـ"الفيلق الخامس" و"لواء القدس" محملة بالعناصر استقرت يوم الأربعاء الماضي بحماية روسية في شارع النهر بالميادين والطريق الدولي بين الميادين والبوكمال.



يذكر أن منطقة الميادين شهدت في الآونة الأخيرة توترًا في العلاقات بين الميليشيات الإيرانية والميليشيات المدعومة روسيا، حيث تريد كل جهة فرض هيمنتها على هذه المنطقة الاستراتيجية.

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