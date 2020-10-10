تشكيل عسكري موالٍ لروسيا ينقلب على قوات الأسد في درعا

نفذ مسلحون يتبعون للواء الثامن المنضوي ضمن ألوية الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا، هجومًا استهدف حاجزًا للأمن العسكري بريف درعا الشرقي.

وقالت مصادر محلية: "إن اللواء الثامن شنّ هجومًا، مساء أمس الجمعة، على حاجز للأمن العسكري التابع لقوات الأسد بين بلدتي الغارية الشرقية وكحيل شرقي محافظة درعا".

ولم يسفر الهجوم عن وقوع قتلى، غير أن عناصر اللواء الثامن اعتقلوا ثلاثة عناصر من الأمن العسكري المتواجدين ضمن الحاجز.

وجاءت العملية كرد فعل على قيام قوات الأمن التابعة للنظام باعتقال أحد أبناء منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي ويدعى "أنور الطبيش" قبل يومين.

يذكر أن روسيا أحدثت عدة تشكيلات عسكرية في المنطقة الجنوبية تحت إمرة الفيلق الخامس؛ أبرزها اللواء الثامن الذي كانت عناصر المصالحات إحدى دعائمه الأساسية، وأصبح منذ تشكيله يتلقى الأوامر من الروس بشكل مباشر.