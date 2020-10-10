معتقلون سوريون ولبنانيون في سجن رومية يطالبون بترحيلهم إلى الشمال السوري المحرر

وجه نزلاء سجن رومية اللبناني من السوريين واللبنانيين، نداء استغاثة للسلطات اللبنانية، للمطالبة بترحيلهم مع عائلاتهم إلى مناطق الشمال السوري المحرر.

وجاء في البيان الذي أصدره الموقوفون السوريون: "نناشد جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين في الأزمة السورية ومختلف الهيئات السياسية والإنسانية المعنية بقضيتنا أن يتواصلوا مع الأطراف اللبنانية الفاعلة لإنضاج مبادرة تقضي بترحيلنا مع عوائلنا إلى الشمال السوري، ونتمنى أن تتم دراسة هذه الفكرة بشكل واقعي لأنها قد تشكل مفتاحًا لحل قضية جميع سجناء لبنان".

وأصدر نزلاء السجن من اللبنانيين بيانًا مشابهًا؛ ناشدوا خلاله بالسماع لمناشدة الأسرى السوريين، ودراسة مطلبهم، الذي إن تحقق سيجعل حل مسألة بقية المعتقلين في السجن من اللبنانيين والفلسطينيين مسألة سهلة.

وقد شهد سجن رومية قبل أيام وفاة معتقل سوري يدعى "محمود فرح"، وذلك بسبب الظروف الصحية السيئة، حيث كشف "المرصد اللبناني لحقوق السجناء" في لبنان أن "فرح" كان ينام منذ أشهر طويلة داخل دورات المياه في السجن المذكور.

ويعتبر سجن رومية الأكبر بين السجون اللبنانية، ويتوقع ناشطون سوريون وجود ما يقرب من 2000 معتقل سوري داخله، وهو بمثابة سجن صيدنايا الشهير في سوريا، صاحب السمعة السيئة.