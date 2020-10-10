قراءة بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة إنب الثانوية بريف إدلب الغربي، حيث تضم المدرسة طلابًا نازحين من مختلف قرى ريف إدلب الجنوبي، وصل عدد الطلاب لأكثر من 150 طالبًا دون كادر تدريسي قادر على إكمال إتمام العملية التعليمية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرسة غرب إدلب تضم طلابًا من 15 قرية تعاني نقصًا حادًّا بالكادر التعليمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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