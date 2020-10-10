"تحرير الشام" تتوعد بالرد على أي هجوم من نظام الأسد في إدلب

توعدت "هيئة تحرير الشام"، إحدى فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، بالرد بقوة على أي هجوم يستهدف الأهالي في الشمال السوري المحرر.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل تدمير منصة إطلاق صواريخ استخدمتها قوات الأسد لقصف موقع جنوبي إدلب، وتسببت بمقتل طفلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث العسكري باسم الهيئة "أبو خالد الشامي"، الذي أوضح لشبكة "الدرر الشامية" تفاصيل الحادثة، قائلًا: "في عدوان متواصل من ميليشيات المحتل الروسي على القرى والبلدات المأهولة بالسكان؛ جددت ميليشيات العدو قصفها الليلة الماضية، على قرية شنان بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل طفلة في مقتبل العمر وإصابة عدد من الأهالي".

وأضاف "الشامي": "بعد 10 دقائق من هذا الاستهداف الغادر، حددت وحدات الرصد وتتبع نيران العدو منصة إطلاق صواريخ العدو ليتم التعامل معها مباشرة؛ من قِبل قوات "فوج المدفعية والصواريخ"، حيث دمرت المنصة بالكامل وخرجت عن الخدمة".

وحذر المتحدث العسكري من أن أي عدوان من قِبل قوات الأسد على أهالي المناطق المحررة سيكون له ما يردعه، وأن هذا الرد لن يكون الأول ولا الأخير.

الجدير ذكره أن قوات الأسد نعت خلال الأيام الماضية، العشرات من جنودها قُتلوا على جبهات متفرقة، وقد ذكرت الصفحات الموالية أن معظم قتلاها سقطوا في ريف إدلب.