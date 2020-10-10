قوات الأسد تستنجد بإيران والأخيرة ترسل مقاتليها إلى دمشق وحمص

استنجدت قوات الأسد، بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، المتواجدة في منطقة دير الزور، لإمدادها بمئات المقاتلين إلى دمشق وحمص.

وبحسب شبكة "نهر ميديا" فقد قامت ميليشيا الأمن العسكري في البوكمال بالاتفاق مع قائد الحرس الثوري الإيراني في المنطقة المعروف باسم "حاج عسكر" لإرسال ما يقارب 500 عنصر من ميليشياته إلى حمص ودمشق.

وأضافت أن سبب نقل تلك القوات هو حراسة بعض المواقع والحواجز الأمنية في مدينة حمص ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وتأتي الحادثة بعد مرور يومين فقط على تصريحات لرأس النظام بشار الأسد، نفى خلالها أي تواجد للقوات الإيرانية في مناطق سيطرته.

وتعاني مناطق سيطرة الأسد من نقص كبير في أعداد الجنود، حيث لم يعد بمقدور النظام ضبط كل البلاد، وهو ما يضطره لطلب المؤازرات من الميليشيات الإيرانية التي باتت تتواجد في معظم المناطق السورية.