كأنه يوم القيامة.. نيران مرعبة تزحف للمناطق السكنية في هاتاي التركية والناس تصرخ وتهرب بالشوارع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اقتراب نيران ضخمة ومرعبة في المناطق السكنية في ولاية هاتاي التركية، وسط حالة من الفزع والرعب تسود بين السكان.
وأظهر الفيديو، أن السكان في المناطق المجاورة للغابات بولاية هاتاي بدأت تخرج من مساكنها، وتهرب في الشوارع، وسط سماع صرخات للنساء، في مشهد مرعب وغير مسبوق.
وفي السياق، ذكر موقع "تي أر تي" التركي، أن الحرائق انتقلت من الغابات إلى المجمعات السكنية بسبب الرياح العاتية، واشتعلت في بعض المنازل؛ ما أسفر عن أضرار مادية.
وكان وزير الزراعة والغابات التركية، بكر باكديمرلي، أكد أن الحرائق تسببت في تضرر 7 شقق و11 منزلًا 14 مكانًا للعمل و8 مصانع و4 سيارات و3 مخازن و35 منحلة وإصابة 70 مواطنًا.
وبشأن الشكوك حول اندلاع الحريق بفعل العناصر الإرهابية، أجاب "باكديمرلي" بقوله: "لدينا بعض الشكوك حول هذا الأمر ولكن أولويتنا الحالية هي السيطرة على الحريق".
وختم وزير الزراعة والغابات التركية، بالإشارة إلى وجود شهود عيان بخصوص اندلاع الحريق بفعل بعض الأشخاص، مؤكدًا استمرارية عمليات التحقيق والبحث.
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