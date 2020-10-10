مسؤول في "نظام الأسد" يطلق أخطر تحذير من تكرار كارثة انفجار بيروت في سوريا

أطلق مسؤول في "نظام الأسد"، أخطر تحذير من تكرار كارثة انفجار بيروت في سوريا، وذلك بسبب الحرائق المندلعة في محافظة اللاذقية.

وأكد رئيس بلدية الحفة في اللاذقية، رائد إبراهيم، أن "المصرف الزراعي" يحوي 150 طنًا من نترات الأمونيوم، وفي حال وصلت النيران إليه ستحدث كارثة، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

وأضاف المسؤول في "نظام الأسد": أن "الحفة تشتعل والناس باتت في الشوارع"، مطالبًا بتدخل المروحيات بشكل عاجل، ومشيرًا إلى أنها "ساعدت في عمليات الإطفاء نهارًا".

وطالب "إبراهيم" "السلطات المعنية بإرسال إطفائيات داعمية ومروحيات لإخماد النيران قبل اشتعال كامل الحفة" التي تقع على بعد 27 كيلومترًا شمال شرق اللاذقية.

وأشار المسؤول إلى أن "جميع المناطق والقرى التابعة للحفة من دفيل إلى شيرقاق وبكاس ورسيون وحبيت والقاقعية والمختارية تشتعل"، وأن "الأهالي يهربون من المنازل إلى المدينة للجوء".

واندلعت حرائق جديدة،الخميس وصباح الجمعة، في عدة أحراش من جبال الساحل السوري، في مناطق اللاذقية وطرطوس وبعض مناطق حمص، ووصلت بعضها إلى المنازل السكنية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إحكام النظام السيطرة على حرائق ضخمة التهمت أجزاء واسعة من مناطق الساحل السوري، وتسببت بموجة نزوح نتيجة اقترابها من المناطق السكنية.