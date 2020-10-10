عائلة رامي مخلوف تهرب من سوريا.. ومصادر لبنانية تكشف التفاصيل

أكدت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، مغادرة عائلة رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" بلادها بعد تصاعد التوتر مع رئيس النظام بشار الأسد.

وقال جهاز أمن مطار "رفيق الحرير" في بيروت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "إن "رزان عثمان" زوجة "مخلوف" دخلت الأراضي اللبنانية يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول/ الجاري وغادرت في اليوم نفسه عبر مطار "رفيق الحريري" متجهة إلى "دبي" على متن الخطوط الجوية الإماراتية".

كما ذكر جهاز الأمن بأن "عثمان" كانت برفقة 8 أشخاص بينهم طفليها وتم فتح صالونَي بدل لهم بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية لكل صالون وتم ختم جوازات سفرهم وتفتيش حقائبهم بشكل طبيعي كباقي المسافرين.

وفي الوقت نفسه نفت قيادة جهاز أمن المطار الأخبار المتداولة حول مغادرة عائلة "رامي مخلوف" للبنان بطريقة غير نظامية عبر طائرة خاصة وبإشراف مسؤول حزبي.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توترًا في العلاقات بين رأس النظام السوري "بشار الأسد" وابن خاله "رامي مخلوف"، حيث أن الأسد عمد إلى تجريد "مخلوف" من جزء كبير من ثروته بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شلت أركان نظامه.