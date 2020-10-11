قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بدورية لـ"قسد" في دير الزور

انفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

وحصلت شبكة "الدرر الشامية" من مصادرها الخاصة على تفاصيل الحادثة، فقد أكدت المصادر أن العبوة استهدفت سيارة عسكرية دفع رباعي قرب سوق بلدة الشعفة التجاري بريف دير الزور الشرقي.

وأدى الانفجار لمقتل وإصابة جميع العناصر الذين كانوا متواجدين ضمن الآلية، حيث قتل أربعة منهم وأصيب ثلاثة آخرون؛ جميعهم بحالة خطرة.

وبعد وقوع الحادثة استنفر عناصر الميليشيا وشنوا حملة مداهمات في المنطقة القريبة من التفجير، لكن لم يسجل أي حالة اعتقال.

وتعاني ميليشيا "قسد" من صعوبة ضبط المناطق التي تخضع لسيطرتها شمال شرقي سوريا، فعلى الرغم من الدعم الغزير من قوات التحالف تتعرض الميليشيا لهجمات وتفجيرات تستنزف عناصرها بشكل شبه يومي.