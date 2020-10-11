قوات الأسد تهاجم موقعًا إيرانيًا في دير الزور وتستولي على حقل نفطي

هاجمت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد، بالاشتراك مع الحرس الجمهوري، موقعًا للميليشيات الإيرانية، يحوي حقلًا نفطيًا بريف دير الزور.

وسيطرت قوات الأسد خلال الهجوم على حقل الورد النفطي الذي استولى عليه الفوج (47) التابع للميليشيات الإيرانية قبل يومين، وطرد ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني المدعوم روسيًّا منه.

وقد قاد الهجوم على الحقل كلٌّ من "فراس العراقية" قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور، ونائبه "حسن الغضبان"، وقائد قطاع "الجفرة"، ولواء تابع للحرس الجمهوري.

وحدث اشتباك بسيط بين الطرفين؛ انتهى بسيطرة قوات النظام على الحقل وبفرار الفوج (47) من المنطقة، بحسب مصدر خاص لـ "الدرر الشامية".

وشرعت ميليشيا الدفاع الوطني، فور بسط سيطرتها على الحقل، بإقامة عدة حواجز مؤقتة بمحيطه، لمنع اقتراب أي تشكيل عسكري من المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المنطقة شهدت توترًا كبيرًا بعد الحادثة بين عناصر "لواء القدس" والفوج (47)، دون حدوث أي حالة اعتداء من طرف على آخر.

وارتفعت وتيرة الخلافات شرقي دير الزور بين قوات الأسد والميليشيات التابعة لإيران بعد انضمام عناصر من تنظيم "الدولة" للأخيرة عقب تسوية أوضاعهم.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية باتت تسيطر على أجزاء واسعة من ريف دير الزور وخصوصًا مدينة البوكمال الحدودية والميادين، حيث باتت تنشر الدين الشيعي بين السوريين بالترغيب والترهيب.