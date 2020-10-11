"أنهكتها النيران والحرب".. الفنانة كندة علوش تعلق على حرائق سوريا برسالة مؤثرة

علقت الفنانة السورية المعارضة كندة علوش، أمس السبت، برسالة مؤثرة على الحرائق المشتعلة في سوريا ولبنان.

وقالت "علوش" في تغريدة عبر حسابها بموقع"تويتر": "كلما اشتعلت النيران في غاباتنا أشعلت معها قلوبنا، واليوم تلف النيران غابات الساحل السوري وتمتد للمدن وكذلك الحال في لبنان المنظر مؤلم والخسائر كبيرة، قلوبنا تعبت وقلوب أهلنا في سوريا ولبنان أنهكتها النيران والحرب".

واختتمت "علوش" تغريدتها قائلة: "نتضرع إلى الله أن يطفئ النيران ويزيح الغمة".

وسبق أن غردت الفنانة السورية مع بدء الحرائق في سوريا ولبنان، قائلة: يا رب ارأف ببلادنا وأهلنا.. يا رب اجعل النار بردًا وسلامًا على سوريا ولبنان.. اشملنا برحمتك وعفوك ورضوانك يا رب".

واندلعت عشرات الحرائق في غابات وأحراش محافظتي طرطوس واللاذقية في منطقة الساحل بسوريا، وامتدت النيران على مساحات واسعة في المنطقة لتحرق آلاف الهكتارات حتى وصلت مؤخرًا إلى مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الاسد.

وكانت "علوش" قد أعلنت انحيازها إلى صف الشعب السوري منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد، في مارس/ آذار 2011، الأمر الذي دفعها للسفر إلى الخارج.

كذلك أعلنت "علوش" موقفًا واضحًا ضد عمليات القتل التي تعرض لها الشعب على يد السلطة، الأمر الذي جعل عودتها إلى سوريا أمرًا متعذرًا في ظل حكم بشار الأسد.