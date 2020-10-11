اضطرابات وقطع طرقات.. الاحتجاجات تتصاعد ضد نظام الأسد في درعا

قامت مجموعة من الشباب بالتظاهر والاحتجاج عبر قطع الطريق الرئيسي الذي يصل بين بلدة النعيمة ومدينة درعا بالإطارات المشتعلة.

وبحسب "تجمع أحرار حوران"، فإن سبب الاحتجاج هو المطالبة بأبناء بلدة النعيمة المعتقلين في سجون الأسد والذين لا يُعرف شيء عن مصيرهم.

وأضاف أن البلدة تشهد احتجاجات ضد النظام بشكل متكرر بسبب عدم التزامه بالإفصاح عن مصير المعتقلين المغيبين منذ سنوات في سجون الأسد.

وفي سياق متصل، أوضح التجمع أن درعا المحطة شهدت استنفارًا أمنيًا لقوات الأسد والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة، وقطع للتيار الكهربائي عن منازل المدنيين، دون معرفة الأسباب.

كما دخلت آليات عسكرية إلى الملعب البلدي قرب دوار "البانوراما" بعد منتصف الليلة الماضية.

وكانت منطقة اللجاة شهدت اضطرابات تخللها حوادث قطع طرقات بالإطارات المشتعلة، أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اعتقال شاب من قبل الأمن العسكري التابع لقوات الأسد.

وتشهد محافظة درعا ومناطق الجنوب السوري التي أُخضعت للمصالحات فوضى أمنية عارمة نتيجة كثرة الاغتيالات بحق عناصر النظام والمصالحات المنضوين ضمن تشكيلات الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا.