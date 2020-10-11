الفنان السوري "جهاد عبده" يتهم أباطرة المخدرات بافتعال حرائق سوريا

أزال الفنان السوري "جهاد عبده" الستار عن مفتعلي الحرائق في سلسلة جبال اللاذقية الساحلية، وبيّن السبب وراء افتعال تلك الحرائق.

واتهم الفنان السوري المعارض لنظام الأسد من أسماهم بأباطرة المخدرات بالوقوف وراء افتعال الحرائق، لأجل تحويل الغابات إلى حقول لزراعة المخدرات بعد أن حولوها إلى سجن كبير، في إشارة إلى السلطة الحاكمة.

ورأى الفنان أن تجار المخدرات يعملون عادة على حرق الغابات لزراعة محاصيلهم فيها ولإجبار المزارعين على العمل لديهم.

ولفت "عبده" إلى أن العديد من الدول عانت من عصابات المخدرات كما هو الحال في أفغانستان ودول أمريكا الوسطى وكما يحدث الآن في سوريا.

يذكر أن العديد من الناشطين الموالين أكدوا أن حرائق الساحل مفتعلة، واتهم بعضهم رامي مخلوف بافتعالها، فيما اتهم معارضون ومنهم "فراس طلاس" نظام الأسد وإيران بإشعالها كرسالة إلى روسيا أن بإمكانهم تهديد مصالحها.