تجارة المخدرات تنشط في دمشق بحماية النظام

نشطت تجارة المخدرات خلال الفترة الأخيرة في العاصمة دمشق وريفها، بمشاركة شبكة من العناصر التابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية والأخرى المحلية.

ويعتبر عناصر الفرقة الرابعة من رواد تجارة المخدرات في دمشق، بالاشتراك مع عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، عبر منطقة القلمون الحدودية.

وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر النظام وميليشيا "حزب الله" يقومون بإدخال الحبوب المخدرة بكميات كبيرة وبيعها لأشخاص وشبكات من ريف دمشق.

وتنشط تلك التجارة في مناطق القطيفة وجرود القلمون بريف دمشق، والسيدة زينب ومنطقة دف الشوك وحي تشرين وجرمانا في العاصمة دمشق.

ونقلت المصادر عن أقارب ضابط بجيش النظام، أن المصادرات من الحبوب المخدرة التي يستولي عليها النظام يعاود الضباط بيعها من جديد ويكتبون ضبوطًا بكميات مغايرة للكمية الحقيقية.

وتعتبر هذه التجارة مكسبًا من أهم المكاسب المالية لعناصر قوات الأسد وميليشيا "حزب الله"، الذين يستغلون الحصانة الأمنية لتسهيل مرورها عبر المناطق الحدودية.

الجدير بالذكر أن عدة دول أوروبية ضبطت كميات كبيرة من المخدرات خلال الآونة الأخيرة قادمة من مناطق سيطرة الأسد، وكانت الكمية الأكبر تلك التي ضبطتها رومانيا قبل قرابة شهر.