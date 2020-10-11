نظام الأسد يهرب المخدرات إلى حلفائه في ليبيا.. ومصادر تكشف التفاصيل

كشفت مصادر دبلوماسية سورية تفاصيل تهريب نظام الأسد المخدرات إلى ليبيا، لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووصف الكاتب السوري والدبلوماسي السابق في ليبيا، غازي دحمان تصدير نظام الأسد حبوب الكبتاغون المخدرة بـ "تجارة الموت".

وقال دحمان لموقع "عربي21"، إن النظام السوري يقوم بشحن الكبتاغون إلى بنغازي في الشرق الليبي، التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر، التي تعد بالنسبة لنظام الأسد منطقة لوجستية تسهل تهريبه في الداخل الليبي وإلى خارج ليبيا كذلك.

وأضاف الدبلوماسي السوري وفق معلوماته التي استقاها من مصادر في ميناء اللاذقية، الذي تخرج منه شحنات الكبتاغون إلى خارج سوريا، أن نظام الأسد يستغل حالة الفوضى في ليبيا، ووجود أمراء حرب هناك، ويتخذ حالة عدم الاستقرار فرصة للتهريب، من أجل محاولة التغلب على الأوضاع المالية الصعبة في مناطقه التي يسيطر عليها في سوريا.

وأوضح أن نظام الأسد إلى المتاجرة في الكبتاغون بشكل علني من أجل تخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها نتيجة العقوبات ونتائج الحرب المدمرة.

وبين دحمان أن طرق التهريب إلى ليبيا أوضح أنها تتم عبر شحنات ترسل بطائرات إلى بنغازي أو عبر السفن بحرا، لافتا أن كميات كبيرة يتم إرسالها من سوريا إلى ليبيا بعد أن نشطت حركة الطيران بينهما.

وأكد دحمان أن النظام السوري يستغل حركة إرسال روسيا مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لصالح حفتر، ليرسل أيضا شحنات كبيرة من الكبتاغون.

ولفت إلى أن النظام السوري يستغل بنغازي كبؤرة إقليمية للتجارة في الكبتاغون للاستخدام المحلي والخارجي كمركز للتهريب إلى أوروبا أيضا، لفائدة نظام الأسد وقوات حفتر في الشرق الليبي.

وعن الكميات التي يقوم النظام السوري بتهريبها إلى بنغازي، أوضح دحمان أنه يحاول أن يهرب ما يقدر بنحو 10 أطنان بشكل دوري إلى خارج سوريا، بين فترات من شهر إلى ثلاثة أشهر، أي ما تقدر قيمته بأقل من مليار يورو لكل شحنة، بحسب تقدير مصادره.

وكان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في حكومة الوفاق الليبية، أكد أن "النظام السوري يمول أنشطة تهريب المخدرات عبر أراضيه إلى العديد من البلدان من ضمنها ليبيا".

وقال باشاغا في تغريدة في مايو/ آيار/ الماضي "اعتمدت ما تُسمى بهيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر منذ فترة طويلة على فتح طرق للشحن البحري والجوي لإنشاء اقتصاد قائم على السوق السوداء مع نظام الأسد، ولمساعدة النظام على تجنب العقوبات والاستفادة ماليا".

وأضاف "باشاغا" في تغريدة أخرى: "في 12 إبريل (نيسان) الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في (ميناء) بورسعيد (شمال شرق مصر) 4 أطنان من الحشيش على متن باخرة تدعى "إيجي كراون"، قادمة من سوريا، ومتجهة إلى ميناء بنغازي".

وقال: "خُبِّئَ الحشيش المُخدر داخل عُلب لبن عليها العلامة التجارية لشركة سورية تدعى "ميلك مان"، وهي شركة مملوكة لرجل أعمال سوري مدرج في لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية".