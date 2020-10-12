"قسد" تتوعد بمواجهة نظام الأسد في حال أقدم على مهاجمة مناطق سيطرتها

توعد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قسد" بالدفاع عن مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قواته في حال تعرضت لهجوم من قبل قوات الأسد. ونقلت مواقع إعلامية كردية عن "عبدي" قوله: إن "النظام يقوم بعرقلة الحلول السياسية للأزمة السورية ولا يوجد لديه رغبة للتوصل إلى حل سلمي مع جميع الأطراف. وأشار القيادي في "قسد" إلى أن نظام الأسد لايزال يسير وفق سياسة تسهم في تقسيم سوريا وإبعادها عن المسار التفاوضي. وزعم "عبدي" أن قواته لم تصبح طرفًا في الحرب بين قوات النظام والأطراف الأخرى في المعارضة التي ارتبطت بأطراف خارجية، بحسب قوله، وبقيت محافظة على تواصل دائم مع النظام من جهة بعض القضايا الأمنية. ووصف المسؤول الكردي ما يدلي به مسؤولو النظام من تصريحات بالـ "الذهنية الشوفينية"، وهي تعبر عن عدم رغبة نظام الأسد بالحل السلمي. تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "قسد" لاتزال تقيم علاقات مع النظام، حيث أن الأخير يحتفظ بمواقع عدة شمال شرقي سوريا، ومنها مركز محافظة الحسكة، وتقوم الميليشيا بتوريد النفط لمناطقه عن طريق شركة القاطرجي المعروفة بصلاتها القوية مع الميليشيات الانفصالية.

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