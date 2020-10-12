الميليشيات الكردية تفرج عن مئات المحتجزين ضمن مخيم الهول بريف الحسكة

أفرجت الميليشيات الكردية الانفصالية، اليوم الإثنين، عن مئات المحتجزين السوريين لديها في مخيم الهول بريف الحسكة بعد معاناة طويلة لهم ضمن المخيم. وخرج من المخيم المذكور قرابة 300 نازح معظمهم من مناطق ريف دير الزور، وتوجهوا باتجاه بلداتهم وقراهم، بحسب شبكة "الخابور" المحلية. وكانت ميليشيا "قسد" أعلنت قبل أيام عن نيتها إخراج النازحين السوريين المقيمين قسرًا داخل المخيم والسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. واستثنت الميليشيا العائلات الأجنبية التابعة لعناصر تنظيم "الدولة" من الخروج، وبدأت عملية نقل السوريين خارج المكان منذ ساعات الصباح من هذا اليوم. وقد شهد مخيم الهول عدة حالات هروب لعائلات عبر صهاريج نقل المياه والوقود، إلا أن عناصر "قسد" أفشلوا معظم تلك المحاولات، كما شهد عشرات حالات الوفاة بين الأطفال نتيجة ضعف الرعاية الصحية. وتفرض ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية إقامةً جبرية على ما يزيد عن سبعين ألف سوري وعراقي في المخيم منذ أن سيطرت عليه بعد طرد تنظيم "الدولة" من المنطقة، وخُصِص قسم منه لزوجات عناصر التنظيم مع أطفالهن.

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