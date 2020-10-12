جريمة مروعة.. شاب يقتل عمه في اللاذقية ويطعن ابنته

شهدت منطقة الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل عمه وطعن ابنة عمه، ثم لاذ بالفرار.

وبحسب مصادر محلية، فقد أقدم الشاب على طعن عمه في رقبته بواسطة سكين، بعد حدوث مشكلة بينهما ومشادات كلامية، ما أدى لوفاته على الفور.

كما قام الشاب بطعن ابنة عمه عدة طعنات وذلك حينما حاولت إنقاذ والدها منه، إلا أن الطعنات لم تكن قاتلة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد تنفيذ الجريمة لاذ القاتل بالفرار وتوارى عن الأنظار بعض الوقت ليتم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة النظام.

الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد جرائم قتل بشكل متزايد، نتيجة انتشار السلاح بين فئة الشباب الذين ينتمي معظمهم لميليشيات محلية تتبع لقوات النظام.