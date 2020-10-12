روسيا تشرع بخطة خطيرة جنوب سوريا لتأجيج الصراع الطائفي

شرعت روسيا بتنفيذ خطة خبيثة في ريف محافظة درعا، تستهدف سكان المنطقة التي تقطنها الأغلبية السنية.

وكشف موقع "اللجاة برس" عن مشروع أطلقته روسيا لبناء مدينة نموذجية في الأراضي التابعة لبلدة الخرسا على الطرف الشرقي لمنطقة اللجاة بريف درعا.

وأضاف أن القائم بالمشروع هي "الهيئة الشعبية للسلام والمصالحة الوطنية" التابعة لمركز المصالحة الروسي، وبتمويل من روسيا.

وتمتد المساحة العامة للمشروع على أرض قدرها مئة وستون دونمًا، على أن يتم توطين عوائل من عائلات قتلى الحرب من الدروز والمسيحيين والبدو، تحت مسمى التعايش المشترك.

وعلى بعد مئات الأمتار عن المشروع يوجد سبع قرى مهدمة الأبنية خلال سنوات الحرب، ويقطنها قرابة سبعة آلاف سوري، لا يسمح لهم بالعودة.

يذكر أن نسبة سكان سوريا من السنة قبل بدء الحرب عام 2011 كانت قرابة 85 بالمئة، وانخفضت خلال الأعوام الماضية إلى أكثر من النصف، نتيجة تهجير وقتل واعتقال أكثر من عشرة ملايين سوري، وجرى توطين ميليشيات أجنبية ومحلية في مدنهم وقراهم التي هجروا منها.