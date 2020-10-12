وفاة لاجئ قاصر في إيطاليا يفجر موجة غضب واسعة

أثارت وفاة لاجئ قاصر من ساحل العاج في جزيرة صقلية، ضجة وغضبًا واسعًا، في إيطاليا، من منظمات حقوقية وإعلاميين.

وبحسب موقع "مهاجر نيوز" قضى الفتى "آبو" من ساحل العاج في جزيرة صقلية الإيطالية، بعد أن أنقذته سفينة إنقاذ إسبانية، وقضى 12 يومًا في الحجر الصحي على متن عبارة قبالة مدينة باليرمو.

وأضاف أنه أقيمت وقفة احتجاجية في المدينة الرئيسية في جزيرة صقلية، باليرمو، في مساء الثلاثاء (السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري) على روح الفتى "آبو" ذي الـ 15 عامًا، والذي توفي في المشفى الاثنين الماضي.

وأصدرت "أوبن آرمز" ومنظمة "إيمرجنسي" الطبية، بيانًا قدمت فيه روايتها لحالة "آبو": "فيما عدا الجوع وسوء التغذية كمعظم راكبي القارب لم يظهر على (آبو) أي أعراض معينة عند إنقاذه".

ويتابع البيان، أنه بعد الإنقاذ بأسبوع أصابته حمى وألم قوي في العمود الفقري القطني، أُجرى له فحص كورونا وجاءت النتيجة سلبية، أعطاه الفريق الطبي "باراسيتمامول" ومضادات التهاب، معتقدين أن لديه التهابًا في المجاري البولية، حسب البيان.

في اليوم التالي، أُجرى له فحص كورونا آخر وكانت النتيجة سلبية أيضًا، كان "آبو" ما زال يعاني من الحمى الخفيفة ولكن كان يبدو أن حالته قد تحسنت وطلب طعامًاً ليأكل، ثم انتقل بعد الظهر إلى ظهر العبارة من جديد. حسب البيان.

حسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الأيطالية كان يعاني "آبو" من سوء تغذية وهناك آثار تعذيب على جسمه، "أدرك الأطباء ذلك في وقت متأخر"، يقول الإيطالي المشرف عليه كمهاجر قاصر.

وبدوره، كتب صحفي في "لا ريبوبليكا" أن "(آبو) مات قبل أن نعرف ما هي أحلامه ناهيك عن منحه فرصة لتحقيقيها، لا أحد يعرف لماذا قرر ألا يتكلم".

صحفي إيطالي آخر علق على "تويتر": "على الرغم من أن (آبو) قطع ليبيا والبحر وبقي على قيد الحياة، لكن يبدو أن الانتظار اللانهائي المحدد للاجئين فقط هو من قضى عليه في النهاية".

وكانت منظمة حقوقية إيطالية نشرت في وقت سابق تقريرًا توضح فيه الانتهاكات الصادرة بحق اللاجئين في ايطاليا.

وقال التقرير إن المهاجر ولدى وصوله الأراضي الإيطالية، يتم حجزه في أماكن ضيقة، مكتظة وغير لائقة، وقد يصل عدد المحتجزين حتى 40 شخصًا في سكن مشترك، وهو ما لايتوافق مع أدنى معايير السكن الصحي اللائق.