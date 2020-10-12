الفنان الموالي بشار إسماعيل يفتح النار على نظام الأسد ويسخر من تصريحاته حول الحرائق

سخر الفنان السوري الشهير بشار إسماعيل، من تصريحات أطلقتها حكومة نظام الأسد بعد نشوب حرائق كبيرة في جبال الساحل السوري.

واتهم "اسماعيل" سلطات النظام بالتقاعس عن إطفاء الحرائق التي لم يطفئها سوى انعدام وقودها من النباتات، بعد أن أكلت كل شيء وتوقفت.

ونشر الفنان السوري على صفحته في "فيس بوك" منشورًا، قال فيه: "بالرغم من حالة الاكتئاب والحزن ضحكت على خبر قرأته أنه تم إخماد كافة الحرائق في اللاذقية.. يا حبايب ما حدا أخمد شي بس ماضل شي يحترق.. النار حرقت كل شيء حتى قلوبنا..".

وعبر "اسماعيل" عن مدى الحرقة التي تسببت بها النيران على المجتمع وعلى نفسه بعبارة مختصرة كتبها في نهاية المنشور وهي "محروق اسماعيل"، في إشارة إلى أن النار التهمت كل شيء.

يذكر أن حكومة الأسد أعلنت أمس الأحد، أنها سيطرت على جميع الحرائق التي اندلعت قبل أيام في جبال اللاذقية وطرطوس وريف حمص، وأطلقت حملات محلية لمساعدة المتضررين.