"تحرير الشام" تكشف عن حقيقة تحركاتها العسكرية في منطقة عين البيضا بريف اللاذقية

كشف مسؤول التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بـ"هيئة تحرير الشام"، تقي الدين عمر، اليوم الاثنين، في تصريح حصلت "شبكة الدرر الشامية" على نسخة منه، عن حقيقة التحركات العسكرية للهيئة في منطقة عين البيضا بريف اللاذقية.
وقال "عمر": "على إثر توتر عسكري واستدعاء بعض الأرتال العسكرية إلى منطقة الساحل وتحديدًا في بلدة عين البيضا"، باشرت (هيئة تحرير الشام) في المنطقة بنصب عدة حواجز، خاصة بعد الاستهدافات الأخيرة لبعض المواقع العسكرية".
وأضاف: "وفي هذا الصدد جرى توقيف أحد المهاجمين على المنطقة لمنع أي انفلات، وبعد إجراء تواصل مع قيادة حركة (أحرار الشام) المتمثلة في القائد، جابر علي باشا، وتبيَّن أن ما حصل في (عين البيضا) شأن داخلي في الحركة، ليتم حينها إخلاء سبيل الموقوفين بناء على طلبهم".
هذا وأكد "عمر" أنه لا صحة لما روّجته بعض الصفحات والوكالات على مواقع التواصل الاجتماعي، من تدخل الهيئة كطرف في القضية، أو دعمها لطرف على آخر.
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